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Психотерапевт назвал причины регулярных опозданий

08:22, 06 февраля 2021 12
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look

Регулярные опоздания встречаются у людей, которые переоценивают себя и недооценивают окружающих. Также подобные проявления можно наблюдать у неуверенных в себе персоналий. Об этом рассказал врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Майнзильберг.

По словам психотерапевта, у таких людей постоянно происходит борьба мотивов, он не уверены, хотят ли куда-то пойти, что-то сказать.

В то же время, склонны к опозданиям могут быть люди депрессивные и субдепрессивные, делающие всё заведомо медленно.

Соответственно, они не могут вовремя рассчитать прибытие на место встречи, они не могут вовремя собраться, и это тоже приводит к опозданию, - отметил врач в интервью RT.

Еще одна причина опозданий может быть связана я проявлением внутреннего неудовлетворения и профессионального выгорания. В такой ситуации есть смысл поменять сферу деятельности.

Чтобы наладить свою жизнь, врач рекомендует наладить режим труда и отдыха и соблюдать режим дня и ночи.

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