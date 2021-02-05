Психотерапевт назвал причины регулярных опозданий

https://static.news.ru/photo/e38f9eb4-4ae9-11ea-897c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look

Регулярные опоздания встречаются у людей, которые переоценивают себя и недооценивают окружающих. Также подобные проявления можно наблюдать у неуверенных в себе персоналий. Об этом рассказал врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Майнзильберг.

По словам психотерапевта, у таких людей постоянно происходит борьба мотивов, он не уверены, хотят ли куда-то пойти, что-то сказать.

В то же время, склонны к опозданиям могут быть люди депрессивные и субдепрессивные, делающие всё заведомо медленно.

Соответственно, они не могут вовремя рассчитать прибытие на место встречи, они не могут вовремя собраться, и это тоже приводит к опозданию, - отметил врач в интервью RT.

Еще одна причина опозданий может быть связана я проявлением внутреннего неудовлетворения и профессионального выгорания. В такой ситуации есть смысл поменять сферу деятельности.

Чтобы наладить свою жизнь, врач рекомендует наладить режим труда и отдыха и соблюдать режим дня и ночи.