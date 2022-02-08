Психотехнолог объяснил, как справиться с одиночеством

Чтобы разорвать «кокон» одиночества, нужно перестать себя жалеть и начать делать шаги навстречу другим людям, считает психотехнолог Сергей Маркелов. Быть комфортным и понятным человеком — это труд, многим проще убедить себя в том, что им больше нравится быть одинокими. По мнению эксперта, одиночкам в первую очередь стоит признать, что нет виноватых в том, что их неправильно поняли, пишет Pravda.Ru.

Ты где-то не понял себя, где-то не понял людей, где-то не понял бывшего супруга или супругу, дети не поняли тебя, уже выросшие. Просто признай, что нет виноватых. И мир виноват, и ты виноват. Что же ты от всех шарахаешься? Первое, поставь себе, признай, что это просто твоя уникальность, — подчеркнул Маркелов.

По его мнению, важно также проработать своё эго для полноценного общения с другими людьми. Нужно показать им, что ты чего-то добиваешься, например зарабатываешь деньги или растишь детей.

Ранее психиатр Виктория Жаденова рассказала, что причинами возникновения тревожности у людей могут стать социальные сети, проблемы со сном, перфекционизм, гиперконтроль, неправильное питание и злоупотребление тонизирующими напитками. Она посоветовала меньше времени проводить в Интернете и постараться не сравнивать себя с другими людьми.