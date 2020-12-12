Психологи рассказали о причинах «предновогодней депрессии»

https://static.news.ru/photo/fc8ed0d2-3d4c-11eb-a432-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

«Предновогодняя депрессия» не является самостоятельным психологическим заболеванием, а связана с ментальными проблемами человека. Об этом рассказал российский клинический психолог Владимир Крупин.

Основной причиной «предновогодней депрессии» является попытка подвести итоги уходящего года, при этом человек часто не бывает объективен в оценке собственных успехов и достижений. Результатом этого могут стать уныние и тревога.

Нужно попробовать подвести итоги своего года, даже если они выходят не очень хорошими, в стиле «хорошо, что я жив, это прекрасно». Насколько бы плохо ни было, всегда есть место чему-то хорошему, — цитирует ТАСС специалиста.

Телеведущий и клинический психолог Михаил Хорс рекомендует воспринимать любой ущерб как обычное явление в жизни, избавиться от «комплекса отличника» и не стремиться «успеть всё в этом году».

Внутреннее разрешение что-то перенести и с чем-то не справиться в этом году дает возможность спокойнее относиться к неудачам. А чем спокойнее мы относимся к неудачам, тем проще нам потом идти и добиваться удач, — заявил Хорс.

Как сообщал NEWS.ru, психолог Надежда Акимова поделилась с россиянами, как правильно составить список желаний на Новый год. По её словам, традиционное составление списка желаний в канун Нового года действительно может помочь приблизиться к заветной мечте. После того как человек опишет цель на листе бумаги, появляется больше шансов на исполнение.