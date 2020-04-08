Психологи рассказали о ковидофобии россиян

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Новые страхи появились у россиян в связи с эпидемией коронавируса, сообщили психологи. Уже придуман и негласный термин — ковидофобия.

По словам главврача московской психиатрической больницы № 4 Ларисы Бурыгиной, такие опасения испытывают большинство жителей Москвы, которые обращаются в службу психологической помощи. В первую очередь это боязнь выйти на улицу и заразиться, отметила она.

Врач уточнила, что зачастую самое важное для людей в ситуации самоизоляции — быть выслушанным и высказаться.

Кто-то живёт один, кто-то, наоборот, испытывает стресс из-за постоянного нахождения с родными в замкнутом пространстве. Среди прочего людей волнует вопрос возможного заражения соседей, — приводит слова Бурыгиной пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

Медик добавила, что за поддержкой часто обращаются родственники госпитализированных пациентов, а также люди, проходящие лечение дома.

По данным столичного Депздрава, в службу психологической помощи обратились уже порядка 200 человек. Больше всего стресс испытывают люди в возрасте от 35 до 50 лет, подавляющее большинство из них — женщины.

Ранее, как писал NEWS.ru, учёные из Стэнфордского университета пришли к выводу, что в состоянии стресса человек теряет способность к планированию. В связи с этим специалисты советуют принимать важные решения в состоянии покоя.