Психологи рассказали, как справиться с тревогой из-за событий на Украине

Тем, кто тревожится из-за происходящего на Украине, стоит переключить внимание и ограничить использование соцсетей, рассказали специалист по паническим атакам и тревожно-фобическим расстройствам Олег Сурков и психолог Светлана Салпагарова изданию Lenta.ru. В первую очередь, по словам Суркова, человеку нужно признать: он не управляет ситуацией.

Затем необходимо сместить внимание на хобби, общение или развлечения, а вот от бесконтрольного просмотра соцсетей стоит отказаться.

Есть передачи информационного характера, человек же не должен быть в информационном вакууме, естественно. Но когда вопрос касается бесконечного количества раздуваемых мнений людей, которые по сути могут быть не экспертами, которые берут информацию даже не из первых рук, а перерабатывают её и нагнетают больше и больше эмоциональный резонанс, тем самым и порождая эту тревогу у людей — вот от этого надо себя ограничить, а может быть, даже отказаться совсем, — сказала Салпагарова.

Она добавила, что можно разделить эмоции с другими: не надо оставаться одному и нагнетать панику у себя в мыслях.

Ранее психолог Андрей Зберовский посоветовал россиянам не озлобляться и не создавать себе образ врага на фоне новостей о российской военной операции на Украине. Он также порекомендовал не ассоциировать текущую ситуацию с «картинками из военного прошлого».