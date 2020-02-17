https://static.news.ru/photo/ccb6fcea-5189-11ea-9b27-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Канадские учёные выяснили, что футболка любимого человека может сделать сон спокойнее и крепче. Об этом на сайте Университета Британской Колумбии сообщила автор исследования Фрэнсис Чен.

Как пишет «Профиль», по её словам, в эксперименте приняли участие 155 человек. Каждый из них получил две футболки, которые должны были использоваться вместо наволочек на подушках. Однако перед этим учёные заставили возлюбленных испытуемых носить одну из футболок в течение трёх дней. Вторую майку учёные либо отдавали свежей, либо её также носил человек, но никак не связанный с респондентами.

Чтобы запах лучше впитался и ни чем не был изменён, возлюбленным запретили пользоваться в данной одежде дезодорантами и другой парфюмерией, а также курить, заниматься спортом и есть продукты, влияющие на запах пота. Футболки даже пришлось заморозить, а потом отдать испытуемым, чтобы максимально сохранить аромат любимого человека.

Наиболее удивительным в этом открытии стало то, что запах возлюбленного помогает крепче спать даже тогда, когда мы о нем и не подозреваем, это происходит вне нашего сознания, — пояснила Чен.

Участники эксперимента спали две ночи подряд с каждой из футболок. Качество их сна тестировалось с помощью электронных браслетов и других гаджетов, которые подтвердили его результаты.

Так все испытуемые в один голос сообщили, что отлично выспались в ту ночь, когда, как они думали, что спят, вдыхая запах любимого. Кроме того, даже не зная, кто носил футболку, участники эксперимента лучше высыпались, вдыхая запах от одежды близкого человека, чем от майки незнакомца.

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