Психологи назвали причины сезонного обострения болезней

https://static.news.ru/photo/5e434f3e-7a82-11eb-8cb9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Изменения температуры и количества солнечного света приводит к сезонному обострению заболеваний. Об этом заявил заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ, доктор психологических наук Александр Тхостов.

Я думаю, основное — это освещённость, которая на нас влияет, как и на весь живой мир. Вначале распускаются деревья, все выходит из спячки. Человек же тоже животное, поэтому на него это тоже действует, — цитирует психолога «Говорит Москва».

Тхостов добавил, что ярче всего отклонения происходят в период климатического перехода — весной и осенью. Бороться же с этим можно при помощи физической активности. Так, можно настроить себя на то, что необходимо пойти в спортзал и сбросить лишние килограммы, набранные за зиму и во время самоизоляции.

Вы можете потом думать, достаточно ли этого, но если вы это не сделаете, то и нет никакого аргумента, достаточно или нет. Начните с этого, — резюмировал врач.

Как писал NEWS.ru, миллиардер Билл Гейтс заявил, что мир не готов к следующей угрозе. Бизнесмен выразил надежду на позитивные перемены. По мнению предпринимателя, COVID-19 уже стал частью повседневной жизни, поэтому правительства должны защищать граждан от пандемии так же, как и от землетрясений, торнадо или других климатических изменений. Он добавил, что благодаря лучшей диагностике было бы можно скорее выявлять заражённых и существенно снизить число умерших от COVID-19.