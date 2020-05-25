Психологи МЧС рассказали, как правильно выходить из самоизоляции

https://static.news.ru/photo/cef81a0e-9e85-11ea-bf46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центр экстренной психологической помощи МЧС России дал рекомендации, как справляться с негативными проявлениями при выходе из режима самоизоляции.

Специалисты утверждают, что стресс может возникнуть из-за выхода на улицу, при восстановлении социальных навыков и из-за изменения режима дня. Психологи считают, что возвращаться к привычному образу жизни нужно постепенно.

Начните с малого — выхода во двор. Начинайте с простых шагов и двигайтесь поэтапно, — заявляют психологи.

По их мнению, правильно воспринимать выход из режима самоизоляции в качестве нового этапа в жизни.

Специалисты подчёркивают, что нужно следить за информацией по снятию ограничений. При этом важно использовать достоверные данные, сообщает «МК».

NEWS.ru писал, что медики прогнозируют рост женского алкоголизма после завершения карантина. Это связано с участившимися случаями домашнего насилия в семьях.