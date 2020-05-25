Психологи МЧС рассказали, как правильно выходить из самоизоляции

Центр экстренной психологической помощи МЧС России дал рекомендации, как справляться с негативными проявлениями при выходе из режима самоизоляции.
Специалисты утверждают, что стресс может возникнуть из-за выхода на улицу, при восстановлении социальных навыков и из-за изменения режима дня. Психологи считают, что возвращаться к привычному образу жизни нужно постепенно.
Начните с малого — выхода во двор. Начинайте с простых шагов и двигайтесь поэтапно, — заявляют психологи.
По их мнению, правильно воспринимать выход из режима самоизоляции в качестве нового этапа в жизни.
Специалисты подчёркивают, что нужно следить за информацией по снятию ограничений. При этом важно использовать достоверные данные,
NEWS.ru писал, что медики прогнозируют рост женского алкоголизма после завершения карантина. Это связано с участившимися случаями домашнего насилия в семьях.
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