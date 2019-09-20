https://static.news.ru/photo/89096980-dc57-11e9-b665-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Психолог и блогер Павел Жавренов объяснил ажиотаж, возникший вокруг истории с тяжёлой болезнью актрисы Анастасии Заворотнюк. По его словам, повышенный интерес общества объясняется общим страхом перед диагнозом «рак».

Специалист говорит, что россияне «предвкушают финал» истории с артисткой. Исход ситуации неизвестен, поэтому все интересующиеся и застыли в ожидании.

Кроме того, звезда, как отмечает эксперт, воспринимается многими людьми как хороший знакомый. Всё дело в природной лучезарности артистки.

Вот она ещё вчера играла на сцене, а сегодня у неё рак головного мозга. Это задевает людей, и они очень сильно начинают переживать, в первую очередь за свою жизнь, — цитирует специалиста портал URA.RU.

Жавренов подчёркивает, что человек, узнавший об онкологии у знаменитости, начинает думать: «А вдруг со мной тоже подобное произойдёт?»

Как ранее писал News.ru, 18 сентября стало известно, что Заворотнюк вышла из комы и задышала самостоятельно. Однако родные знаменитости по-прежнему не комментируют ситуацию.

О госпитализации звезды телесериала «Моя прекрасная няня» стало известно 13 сентября. Сообщалось, что после рождения третьего ребёнка у актрисы обнаружили глиобластому.