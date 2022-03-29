Психолог указала на связь между ненавистью и любовью в отношениях

Противоположность любви — это не ненависть , а равнодушие, при этом столь сильные негативные эмоции разрушают человека, который их испытывает, считает психолог Виктория Мещерина. По её мнению, ненавидеть человека — это по-своему его любить, пишет Pravda.Ru.

Дело в том, что противоположность любви — это не ненависть, а равнодушие. А вот когда я ненавижу человека — это я его так люблю. Мы не умеем ненавидеть людей, к которым равнодушны. Мы можем защищать себя, аргументировать свою злость, прерывать отношения с таким человеком, но ненавидеть мы его не будем. Обижаемся и ненавидим мы только очень значимых и близких людей, — заверила Мещерина.

Она отметила, что ненависть обычно возникает в тех отношениях, где один из партнёров чувствует предательство другого. По её словам, таким образом человек пытается остановить то, что ему не нравится. Если ненависть обращена к группе людей, то, вероятнее всего, тут речь идёт о насилии над личностью. То есть когда человека принуждают делать то, что ему не нравится, или применяют к нему физическое насилие, резюмировала Мещерина.

Ранее психолог Олег Сурков заявил, что депрессия принципиально отличается от плохого настроения и имеет ряд характерных симптомов. Чтобы выявить у себя психологический недуг, специалист рекомендовал использовать тест Аарона Бека. Если он покажет положительный результат, с походом к врачу лучше не затягивать.