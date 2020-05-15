Психолог сообщила, как научить ребёнка пользоваться маской

https://static.news.ru/photo/62b9135e-9677-11ea-b2f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Детей дошкольного возраста лучше всего учить пользоваться медицинской маской в период пандемии коронавируса в игровой форме, рассказала журналистам кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко.

По её словам, для любого возраста взрослые могут использовать особые психологические приёмы. Например, дошкольникам лучше всего сказать, что всё происходящее — игра, в которой ребёнок вместе со всеми защищается от злого вируса. И для этого ему нужно носить маску и мыть руки.

Также психолог посоветовала нарисовать ребёнку несколько картинок, на которых любимые персонажи малыша будут совершать некие действия со средствами индивидуальной защиты. По словам Овчаренко, важно, чтобы ребёнок имел время «познакомиться» с маской, поиграть с ней, надеть на игрушки. Также необходимо, чтобы родители использовали маски и надевали перчатки у него на глазах.

Убеждать ребёнка, отметила психолог, нужно спокойно, без принуждения, с помощью разговоров. Также примером могут послужить известные люди, носящие маски.

С подростком, заявила Овчаренко, должна сработать другая тактика.

Подросток обязательно будет противиться использованию средств защиты, чтобы прощупать границы дозволенного. Здесь можно предложить ребёнку альтернативу: бандану, платок, балаклаву, маску с рисунком. Так же, как и с младшими детьми, на подростка можно воздействовать через авторитет его кумира, — цитирует Овчаренко телеканал «Москва 24».

Как ранее писал NEWS.ru, после использования многоразовой медицинской маски в период пандемии коронавируса необходимо проработать тканевое средство антисептиком и постирать в тёплой воде, рассказал врач Тимур Пестерев.