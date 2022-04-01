Психолог рассказала, почему смеяться полезно

Смех поможет сохранить оптимизм в трудную минуту, к тому же когда человек смеётся, он не может испытывать беспокойство или злость, заявила специалист Московской службы психологической помощи населению Ирина Седова. Более того, юмор нередко может помочь выбраться из непростой жизненной ситуации, сообщает «Москва 24».

Привычка смеяться помогает сохранять оптимизм. В этом случае идёт речь не столько о разрядке от грусти или боли, сколько об изменении общего состояния человека. <...> Когда мы смеёмся, то физически не можем параллельно ощущать беспокойство или злость, — пояснила Седова.

Она подчеркнула, что у смеха есть множество других полезных свойств. За счёт стимуляции выработки эндорфинов смех может поднять настроение человеку, а также повысить работоспособность благодаря увеличенному поступлению кислорода в организм. Седова считает, что смех сближает людей, при этом психолог отметила, что симулированный смех не менее полезен, чем настоящий.

Ранее психолог Любовь Крушинских заявила, что чем дольше человек находится в стрессовом состоянии, тем разрушительнее это воздействие на самого человека и его организм. По словам эксперта, сильный и длительный стресс вызывает истощение всех сил организма, преждевременное старение клеток и органов. Она отметила, что затяжной стресс буквально накапливается в виде «химических рубцов» на теле человека.