Психолог рассказала о значимости критического мышления у детей

Тестовая система проверки знаний в школах приучает детей к тому, что на вопрос есть только один правильный ответ, однако трудности в реальной жизни нередко требуют самостоятельного мышления и способности сделать правильный выбор, считает психолог Юлия Холодова. Она посетовала на то, что школы слишком медленно подстраиваются под современные реалии, пишет «Радио 1».

Я думаю, развитие критического мышления — это для нас первоочередная задача, поскольку в школах сейчас распространена тестовая система проверки знаний, дети привыкают к тому, что есть один правильный ответ, который нужно выбрать. А в жизни всё наоборот. В жизни редко бывают задачи, на которые есть один правильный ответ, реалии требуют другого типа мышления: самостоятельного, творческого, умения принимать решения, умения делать выбор, — высказалась Холодова.

По словам психолога, именно родители должны помочь ребёнку овладеть теми навыками, которые он не может почерпнуть в школе. Холодова считает, что в приоритете должны быть те навыки, которые помогут ребёнку уже после школы. Так, например, психолог выделила умение анализировать и адаптироваться к ситуации, критически относиться к мнению окружающих и формировать собственную точку зрения.

Ранее психолог Елена Лосева дала школьникам советы по выбору будущей профессии. Она посоветовала родителям неопределившихся школьников не настаивать на своём выборе, а помочь подростку с решением трудного вопроса.