Психолог рассказала о признаках близкой депрессии

Отследить депрессию у себя достаточно просто. Постоянное плохое настроение является первым признаком её приближения. Об этом «Радио 1» рассказала психолог Екатерина Чижовская.

Обнаружить депрессию достаточно просто. Для этого нужно отслеживать своё настроение и соотносить его с тем, что происходит в вашей жизни. Если вы продолжительное время находитесь в подавленном настроении — это уже звоночек, — рассказала эксперт.

Проявления заторможенности, снижение активности и отсутствие интереса к чему-либо в своей жизни тоже являются признаками наступающей депрессии. Например, невозможность заплакать или наоборот постоянные слезы из глаз. Утром очень тяжело вставать, нет бодрости и не хочется ничего делать — это тоже депрессия. Она также способна влиять на состояние организма, которое проявляется в виде сухости кожи, ломкости ногтей и выпадении волос, отмечает психолог.

Когда ранние признаки были замечены, то можно оперативно на них отреагировать и справиться с депрессией самостоятельно, изменив режим дня и рацион питания. Крайне важно исключить употребление алкоголя и не пользоваться снотворными средствами. Лучше заняться спортом и больше двигаться. Также стоит сделать то, что может поднять вам настроение, сообщает Чижовская.

Однако, если самостоятельные действия к результату не привели, тот уже стоит обратиться к специалистам, которые окажут необходимую помощь. Важно помнить, что любую депрессию можно одолеть, подытожила психолог.

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