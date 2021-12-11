Названа причина частых ОРВИ у россиян

Частые простуды, скачки давления и панические атаки у россиян могут оказаться следствием эмоционального выгорания на работе, рассказала в беседе с URA.RU клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина. По словам эксперта, таким образом психика даёт человеку сигналы о том, что нужно отдохнуть.

Не хочешь работать, несмотря на дедлайн, постоянно отвлекаешься, потому что нет энергии, чувствуешь упадок сил, раздражительность — если такие симптомы замечены, то игнорировать их не стоит, так как эмоциональное и профессиональное выгорание может привести к физическим заболеваниям. Могут начаться панические атаки, частые простуды от лёгкого сквозняка, низкое или высокое давление. Так работает психика, она даёт сигналы, если их пропускать, то потом даёт болезни, показывая, что нужно притормозить и устроить отдых, — объяснила врач.

Она добавила, что если переключение на другие виды деятельности не помогает, необходимо выяснить истинную причину выгорания.

Если отдых не помогает, нужно разобраться. Ведь выгорание может произойти из-за того, что ты находишься не на своём месте или делаешь больше, чем получаешь взаимен. Нет обратной связи в плане денег, признания, понимания нужности твоей работы, что приносишь пользу людям, — отметила Дворкина.

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, что в 2019 году синдром профессионального выгорания официально признали заболеванием.

С 2019 года синдром профессионального выгорания включён в международную классификацию болезней, то есть это болезнь. Многие компании начинают обращать на это внимание, максимально поддерживать здоровый климат в коллективе, организованно предоставлять профессиональную психологическую помощь, чтобы выправить ситуацию и раскрыть у сотрудников новые горизонты жизни, — заявила она.

Ранее портал «Работа в России» провёл опрос, в ходе которого выяснилось, что профессиональное выгорание является весомой причиной для смены работы. Так, почти треть россиян (31%) заявили о готовности сменить профессию именно по этой причине.