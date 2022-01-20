Психолог рассказала о пользе объятий для организма

В процессе объятий у человека выделяется гормон окситоцин, который уменьшает воспаления и ускоряет заживление ран, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Радина. Помимо этого, продолжила медик, объятия снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, пишет «Москва 24».

Первое, на что способны объятия — укрепление иммунитета. Это обусловлено тем, что телесный контакт стимулирует выработку определённой группы гормонов, отвечающих за борьбу с инфекциями. Речь идёт в том числе и об окситоцине, который также называют «гормоном объятий»: он уменьшает воспаления и ускоряет заживление ран, — пояснила Радина.

Физические прикосновения также помогают бороться со страхом и одиночеством, нормализовать сон и снизить уровень стресса и тревоги. В качестве аргумента своей позиции она привела пример, когда в детских домах дети, которым недостаёт тактильного контакта, отстают в развитии.

Кстати, именно поэтому природой заложено так, что целью грудного вскармливания является не только питание младенца, но и установление физической связи между ним и матерью, — резюмировала Радина.

Ранее член российского психологического общества Маргарита Дворкина рассказала, что частые простуды, скачки давления и панические атаки у россиян могут возникнуть из-за психологического выгорания на работе. Таким образом психика даёт человеку сигналы о том, что нужно отдохнуть.