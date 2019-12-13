Психолог ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» Наталья Болдырева дала советы, которые помогут восстановиться после новогодних праздников. Об этом
Всё, что способствует выработке четырех гормонов — эндорфина, серотонина, окситоцина и дофамина, — благотворно влияет на психоэмоциональное восстановление, подарит ощущение счастья и хорошо проведённых каникул, — процитировало Наталью Болдыреву АГН «Москва».
Психолог рассказала, что эндорфины вырабатываются при физической активности, серотонин — при общении с приятными людьми, близкие отношения и объятья вырабатывают окситоцин, а дофамин продуцирует достижение целей.
Поэтому идеальные новогодние праздники — это физическая активность, общение с близкими и приятными людьми, а также достижение целей, пусть даже простых. Наталья Болдырева также отметила, что в праздники будет полезным менять деятельность: один день почитать интересную книгу и поесть имбирного печенья с молоком, в другой день сходить с друзьями или семьёй в театр или покататься на коньках.
Психолог подчеркнула, что стоит избегать конфликтов и ссор, чтобы не испортить отдых.
Ранее NEWS.ru писал, что диетологи рассказали, как сделать новогодние праздничные яства не только вкусными, но и полезными. Предпочтение стоит отдать овощам и фруктам, а также соблюдать меру в приёме алкоголя.
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