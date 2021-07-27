Психолог рассказала, как восстановить интеллект после коронавируса

Чтобы восстановить когнитивные способности после перенесённого коронавируса, необходимо выполнять специальные упражнения, которые вернут мозг в привычный тонус. Об этом Пятому каналу рассказала доктор психологических наук, доцент факультета психологии СПбГУ Оксана Защиринская.

По словам эксперта, нужно в течение многих дней регулярно делать упражнения на память. Например, если человек на работе использует какие-то специальные термины, то он должен попытаться вспомнить профессиональную терминологию. Многие постковидные больные жалуются, что не могут этого сделать.

Защиринская также советует переболевшим COVID-19 погружать себя в какую-то динамичную деятельность, переключаясь периодически на разные виды работы. По мнению психолога, это повысит нейропластичность мозга.

Например, с утра можно отвечать на звонки, потом составить какой-то план, потом написать какой-то документ, куда-то съездить, провести консультацию или совещание. Необходимо, чтобы деятельность была разного плана и разной степени активности, — пояснила она.

Ранее британский медицинский журнал The Lancet опубликовал исследование, подтверждающее падение уровня умственных способностей у людей после перенесённого коронавируса. Выяснилось, что сильнее всего от COVID-19 пострадали те, кто был подключён к ИВЛ из-за тяжёлого течения болезни.