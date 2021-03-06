Психолог рассказала, как воспитать из сына настоящего мужчину

https://static.news.ru/photo/d05edefc-7e8e-11eb-9bdc-96000091f725_660.jpg Фото: Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

Детский и семейный психолог, доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра рассказала, что далеко не всегда у родителей получается воспитать из сыновей того мифического «настоящего мужчину». Она дала несколько советов, которые стоит учитывать при общении с ребёнком.

Во-первых, специалист настаивает, что у мальчика перед глазами должен быть мужской пример. Даже если мать воспитывает ненаглядное чадо одна, то стоит показать ребёнку пример, на который тот сможет равняться. Главное в этом случае — дать ребёнку выбор. В противном же случае малыш начинает строить свою модель поведения от противного — не быть похожим на девочек, несмотря на то что женщины с младенчества окружают детей: няни, мамы, бабушки и так далее.

Если семья неполная или папа по работе крайне редко бывает дома и не участвует в воспитании мальчика, надо подумать, где он мог бы видеть мужское поведение, — сказала психолог. Она уточнила, что любой человек в данном случае не подойдёт, будь то друг семьи или родственник.

Также Искра советует оставлять детям право выбора и давать возможность самостоятельно разбираться с возникающими проблемами. Разумеется, если здоровью малыша что-либо угрожает, то родителям стоит вмешаться, однако перегибать палку и окружать дитя чрезмерной заботой не стоит.

Свобода воли, выбор и ответственность — это три кита воспитания ответственного мужчины, который потом сможет постоять за себя, довести дело до конца, — пояснила специалист.

Напоследок она также посоветовала заниматься эмоциональным развитием ребёнка. Не нужно, к примеру, запрещать ему плакать, объясняя это тем, что мальчики так себя не ведут. По словам медика, это приведёт лишь к тому, что малыш будет скрывать свои эмоции и глубоко переживать их внутри себя, не давая им выхода. В конечном итоге это может привести к весьма плачевным последствиям, передаёт Пятый канал.

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