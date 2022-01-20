Психолог рассказала, как справиться с выгоранием

Для борьбы с эмоциональным выгоранием сначала нужно понять, что именно забирает силы на работе, рассказала психолог Екатерина Грязнова изданию Pravda.Ru. Она объяснила, что причина проблемы в конфликте между возможностями и требованиями, которые предъявляют другие или человек сам к себе. Указать же на выгорание может отсутствие мотивации, потеря концентрации и раздражительность.

Соответственно, решение проблемы выгорания — это устранение этого конфликта. А причина конфликта чаще всего скрывается глубоко внутри нас в виде закрепившихся убеждений. Конечно, легче это сделать с психологом или психотерапевтом, но вы можете попробовать самостоятельно их распознать и оспорить, — сказала Грязнова.

Она советует выяснить, какое убеждение вызывает такое поведение, после чего спросить себя: нужно ли ему следовать? Необходимо объяснить себе, почему не обязательно, к примеру, всем помогать.

Теперь, когда возникает проблемная ситуация, например, коллеги просят выполнить часть их задач, отслеживайте свои внутренние переживания. <…> Первое время будет сложно следовать новым убеждениям и правилам. Но со временем вы увидите, что никакой катастрофы не происходит, а вы себя чувствуете гораздо лучше, — сообщила психолог.

Кроме того, защититься от выгорания, по её словам, поможет профилактика: общение, хобби, организованный режим.

Ранее психолог Анастасия Волошина описала отличия профессионального выгорания от депрессии. При второй же у человека есть силы для работы, но он ничего не хочет делать.