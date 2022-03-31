Психолог рассказала, как помочь ребёнку справиться со стрессом

Помочь ребёнку справиться со стрессом можно через игру или дыхательную гимнастику, рассказала психолог-педагог Ксения Лазаренкова изданию РИАМО. Именно родители должны научить детей бороться с накопившимся напряжением, отметила она.

Задача родителей — научить детей правильно справляться с накопившимися эмоциями и стрессом. Например, можно дать возможность ребёнку выплеснуть эмоции с помощью подушки, покричав в неё, — сказала Лазаренкова.

Игрой, которая поможет выплеснуть негатив, может стать роль тигра. Нужно предложить ребёнку сесть в обруч и представить его клеткой, где допустимо быть злым. Когда эмоции успокоятся, родитель должен попросить разрешения войти в клетку и тогда обнять и поддержать ребёнка.

Психолог добавила, что стресс способен привести к развитию разных заболеваний, а возникает он в связи с отношениями в семье или вне дома — с учителями или ровесниками.

Ранее Ксения Лазаренкова советовала давать обучающие задания в форме игры детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Такой метод поможет лучше воспринимать информацию и концентрироваться. Но не стоит давать сразу несколько задач и резко менять правила, заявила Лазаренкова.