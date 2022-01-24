Психолог рассказала, как подготовиться к вакцинации

Чтобы избежать психосоматических побочных эффектов от вакцинации, на процедуру стоит идти в хорошем настроении и с позитивным настроем, заявила психолог Майя Медведева. Она подчеркнула, что негативные мысли могут стать причиной беспочвенной тревоги, пишет «Радио 1».

Я настоятельно рекомендую за неделю перед вакцинацией поискать среди своих знакомых, тех, кто хорошо прошел эту процедуру, а также найти для себя бонусы в вакцинации. Наши мысли влияют на наши чувства, наши чувства влияют на наши действия. Если мы начинаем мыслить негативно, то формируется тревожность, — заверила Медведева.

Она порекомендовала разделить обоснованные страхи и иллюзии. Психолог сравнила негативные мысли, идущие в основном из СМИ и социальных сетей, с вирусами, которые люди «подхватывают» и примеряют на себя.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, почему россияне не доверяют вакцинам от коронавируса. По его словам, в Сети ходят слухи о «генно-инженерной» вакцине, а некоторые люди пытается набрать себе очки, выступая в СМИ на тему того, какая вакцина опасная, поскольку была разработана в короткие сроки и не прошла сертификацию на Западе.