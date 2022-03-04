Психолог рассказал, как справиться с тревогой с помощью физической нагрузки

Чувство тревоги может возникать как в действительно тревожных ситуациях, так и в мнимых. Физическая активность помогает «сжечь» гормоны стресса — для этого достаточно 30 секунд побегать на месте, заверил британский психолог Пол Тейлор. Его слова приводит Live 24.

Во время борьбы или бегства мы сжигаем гормоны стресса. 30 секунд энергичной физической активности — бега на месте, например — а потом одна-две минуты медленного дыхания могут помочь в тревожной ситуации, — уточнил Тейлор.

Для усовершенствования данной методики психолог порекомендовал дозированно подавлять факторы стресса при помощи такого упражнения. Тейлор добавил, что в борьбе с тревожностью также может помочь обливание холодной водой после душа. Это введёт организм в стрессовое состояние, однако человек должен спокойно дышать на протяжении 30 секунд.

Ранее психиатр Виктория Жаденова рассказала, что причинами возникновения тревожности у людей могут стать социальные сети, проблемы со сном, перфекционизм и гиперконтроль, неправильное питание и злоупотребление тонизирующими напитками.