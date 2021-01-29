Психолог рассказал, как преодолеть зависимость от соцсетей

https://static.news.ru/photo/b4b4d676-638f-11eb-bf52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В период пандемии и самоизоляции многие люди стали больше времени проводить в Интернете вообще и в социальных сетях в частности. Как определить наличие зависимости от соцсетей и справиться с ней, рассказал психолог Михаил Хорс.

Он отметил, что первым шагом в борьбе с проблемой является признание её существования. Признак зависимости — состояние дискомфорта без какого-либо действия или объекта. Если человек постоянно отвлекается от других дел на соцсети, откладывает их в пользу просмотра ленты и испытывает неуверенность вне соцсети, то у него есть зависимость.

Следующим этапом, по словам специалиста, является занятие правильной позиции по отношению к зависимости. Необходимо сменить позицию с «я хочу туда заглянуть» на «я не хочу — я хочу заняться спортом, работой, отношениями, развитием, но меня туда тянет моя зависимость». Это упростит задачу по борьбе с пристрастием.

Хорс также рекомендует составить на одном листе бумаги два списка: того, что человек хочет и не хочет. В первый занести свои желания и цели (занятия спортом, саморазвитие и т. д.), во второй — ущерб от постоянного пребывания в соцсетях. К числу таковых, например, можно отнести потерю времени. После этого список «не хочу» необходимо выбросить, а перечень целей и желаний постоянно держать на виду, сообщает RT.

Ранее NEWS.ru писал, что бизнесмен Антон Оника предложил запретить использование в соцсетях и мессенджерах эмодзи с изображением огня и комментария «жжёшь». По его мнению, они способствуют нарушениям психики у подростков, формируют легкомысленное отношение к пожарам и провоцируют поджигательство. Свою инициативу предприниматель направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину.