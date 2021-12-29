Психолог рассказал, как получить удовольствие от празднования Нового года

Психолог Денис Хакимов посоветовал распланировать все дела и обязанности до Нового года и составить из них список, чтобы не устать от большого количества забот перед праздником. Он подчеркнул, что «идеальность» будет только мешать наслаждению, и посоветовал сконцентрироваться на процессе, а не на форме, пишет «Москва 24».

Главное в празднике — хорошо проведённое время в кругу близких и друзей, положительные эмоции, живое общение и яркие впечатления. Идеальность — мешающая наслаждению фикция. Постарайтесь сосредоточиться на процессе, а не на форме, — рассказал Хакимов.

Он посоветовал не нагружать себя домашними обязанностями и постараться ощутить витающее в воздухе настроение праздника. Если человеку хочется спокойно отдохнуть, продолжает Хакимов, можно потратить время на просмотр новогодних шоу дома. Если же есть желание, наоборот, повеселиться в шумной компании, можно сходить с друзьями в центр города — там всегда много людей, отметил психолог.

Ранее психолог Марина Гладышева рассказала, что для того чтобы побороть депрессию, человеку стоит в первую очередь задаться вопросом, что ему действительно хотелось бы делать, если бы он себе это разрешил. Она подчеркнула, что это заболевание не пройдёт само по себе, если базовые потребности человека нарушены.