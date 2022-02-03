Психолог рассказал, как отличить специалиста от шарлатана

Психолог Сергей Ланг утверждает, что продуктивная психотерапия длится не один месяц, за это время специалисты находят индивидуальный подход к своим клиентам. Чтобы решить проблему, нужно собрать анамнез человека, разобраться в его образе жизни, понять чувства и реакции нуждающегося в психологической помощи, а также давать определённые практики и техники, рассказал Ланг в эфире «Радио 1».

По словам специалиста, существует множество лжетренеров, которые преследуют цель собрать аудиторию, взять плату, прочитать быструю лекцию и уйти, не обращая внимания на проблему человека. Он утверждает, что такие «специалисты» думают исключительно о заработке, а не о помощи и своей репутации.

Также он отметил, что некоторые психологи прибегают и к групповым занятиям, некоторые из которых также могут оказаться неэффективными. В группах, по его словам, должны присутствовать люди с одинаковыми проблемами, чтобы им можно было дать общий совет, полезный для каждого из присутствующих.

Но когда собирается зал, где люди из разных слоёв населения, с разным образованием, с разным семейным статусом, у каждого своя жизненная история, а к ним применяют один стандарт, это не будет работать, — добавил эксперт.

В беседе Ланг также упомянул о лекциях, направленных на решение одной конкретной проблемы. Специалист считает, что из них можно выявить что-то полезное для себя, однако посещение таких лекций не решит проблему и тем более не изменит жизнь к лучшему.

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