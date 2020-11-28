Психолог рассказал, как можно оторвать человека от телефона

https://static.news.ru/photo/76297d96-3223-11eb-a999-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Человек, который постоянно держит в руках гаджет либо всегда делает так, чтобы тот был в поле зрения, является зависимым от своего смартфона. Такой гражданин может поглядывать на экран даже во время очень важного разговора, ведь он боится что-то упустить. Психолог Дмитрий Синарёв в разговоре с журналистами рассказал, как можно привлечь внимание человека к этой серьёзной проблеме. Сделать это будет непросто, предупредил эксперт.

Синарёв назвал общение человека со смартфоном одним из видов изменённого сознания. Это состояние необходимо «разбить». Указанный способ — один из самых эффективных при задаче вернуть зависимого в реальность. Бесполезно предлагать человеку подключиться к разговору или в одиночку отложить телефон. Такую инициативу во время общения вдвоём можно озвучить, предупредив, что про гаджеты на некий период забудут обе стороны.

Чтобы прервать свою порочную связь с телефоном, достаточно научиться управлять своим вниманием и осознанно его переключать в реальность. Самое надёжное средство здесь — физические действия. Можно, отложив смартфон, сделать небольшую зарядку или потратить время на любую другую физическую нагрузку, — цитирует психолога ПРАЙМ.

Эксперт подчеркнул, что описанные методы могут иметь только временный эффект. Бывает, что человек сознательно предпочитает виртуальное общение реальному. В подобных случаях могут возникнуть серьёзные проблемы, с которыми стоит разбираться профессионалу.

Как ранее передавал NEWS.ru, если в учебных заведениях на весь 2021 год продлят строгие эпидемиологические требования, то психологическое здоровье школьников может ухудшиться. Таким выводом поделилась детский психолог Наталья Наумова.

Жёсткие правила в школах из-за пандемии имеют как положительные, так и отрицательные последствия. По мнению эксперта, специалистам Роспотребнадзора даже в случае продления санитарных мер стоит отталкиваться от текущей обстановки и, возможно, постепенно разрешать детям больше общаться вне уроков.