Психолог рассказал, как избежать депрессии на удалёнке

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Работа на удалёнке несёт целый ряд рисков для внутреннего состояния человека. Этому способствует не столько перенос работы на дом, сколько состояние неопределённости из-за пандемии коронавируса, рассказал главный внештатный психолог Минздрава Юрий Зинченко.

Вместе с тем, отметил он, есть несколько простых способов преодолеть депрессивные состояния и ухудшение эмоционального фона. Это в свою очередь поможет не только сохранить душевное равновесие, но и снизить работоспособность.

По словам Зинченко, борьба с психологическими проблемами очень индивидуальна, она зависит как от темперамента человека, так и от его возраста, привычек и целого ряда иных факторов. Впрочем, есть несколько общих советов, которым должны следовать не только психологически нестабильные люди, но и все, кто постоянно пребывает в состоянии напряжённости.

Физический тонус организма оказывает непосредственное влияние на наше эмоциональное состояние. Физическая нагрузка, прогулки, свежий воздух — всё это способствует повышению настроения, — цитирует Зинченко «Москва 24».

Специалист отметил, что чёткий график жизни с чередованием физической и умственной активности с отдыхом — активным и пассивным — делают психику более продуктивной и готовой к новым и новым открытиям. Помимо этого, психолог посоветовал невзирая на неопредёленную обстановку планировать будущее, мечтать и наполнять жизнь желаниями.

Еще одно немаловажное правило — внимательность к себе и своим чувствам. Если не замечать в себе внутренние перемены и отмахиваться от проблемы, есть риск упустить тот момент, когда можно будет самостоятельно или при помощи близкого окружения помочь себе вовремя «встряхнуться» и вернуть себе радость от жизни.

Наконец, немаловажны положительные эмоции, социальные контакты, общение с близкими и приятными людьми. Даже если оно проходит в дистанционном режиме, это является лучшим средством от депрессивных состояний, отметил психолог.

Самоизоляция дала нам понять, что мы не можем без живого общения и живых эмоций, их не заменит ни один гаджет и ни одна цифровая платформа. Именно наши родные и близкие чаще всего являются для нас самым верным и сильным источником психологической поддержки, — подчеркнул специалист.

Он призвал верить, что хорошего в окружающей действительности больше, чем плохого. Всё негативное, выразил уверенность он, можно победить, если сплотиться и не позволить ни коронавирусу, ни вводимым из-за него ограничениям ослабить внутренний настрой.

Ранее NEWS.ru писал, что за время пандемии увеличилось число граждан, страдающих неврозами, депрессиями и фобиями. Тревожные расстройства и панические атаки приводят к тому, что люди отмечают в себе снижение работоспособности и концентрации внимания, ухудшение сна и аппетита, частые срывы по пустякам, а также ощущение постоянного эмоционального напряжения.