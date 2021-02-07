Психолог рассказал, как бороться со стрессом в пробках

https://static.news.ru/photo/7e0dc338-6940-11eb-81c5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Центра практической психологии Сергей Ключников рассказал, как бороться со стрессом, который возникает из-за долгого стояния в автомобильных пробках. Специалист дал несколько советов, которые помогут побороть раздражение.

Специалист поведал, что основной проблемой психологического плана является ощущение впустую потраченного времени. Чтобы такой проблемы не возникало, он советует занять себя чем-нибудь во время затора — послушать музыку, аудиокниги, заняться психологическими практиками. Это не только полезно для психики, но и позволит узнать что-то новое, а может, даже развить вокальные таланты, если подпевать любимым песням.

Можно себя полноценно заполнить, чтобы это не было вычеркнутыми часами, минутами, а иногда это складывается и в гораздо более длительные промежутки времени. Если человек научится управлять собой, то может применять это с пользой, — считает Ключников.

Тем не менее психолог подчеркнул, что повышенная агрессия водителя во время заторов может говорить о его нервозности, а также о расстройстве личности. Впрочем, поставить диагноз каждому конкретному человеку может только квалифицированный врач и заниматься самодиагностикой в этом плане не следует.

Когда человек невротизирован, в его состоянии присутствует скрытая агрессия: дай только ситуацию, и она проявится в чём-то внешнем — это факт. Это говорит о нестабильности человека, о лабильности, то есть о неустойчивости его психики, — заключил медик. Его слова приводит RT.

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