Психолог рассказал, как бороться с ненавистью к холодам

Быть добрым и заботливым хозяином для самого себя, следить за своим физическим состоянием, чтобы комфортно пережить холодное время года, посоветовал психолог Дмитрий Синарёв. В частности, он заострил вопрос на теме питания. Его советы приводит агентство ПРАЙМ.

По словам специалиста, зимой следует особенно тщательно продумывать своё меню. Чем разнообразнее пищевой рацион, тем лучше физическое состояние и настроение.

Борьба организма с холодом — состояние довольно энергозатратное, так что зима не лучшее время для диеты. Калорийная, равно как и богатая витаминами пища, нам сейчас необходима как никогда, это естественный и нормальный процесс, — сказал психолог.

Также важно активно двигаться. Синарёв рекомендовал в холодное время года уделять внимание утренним пробежкам, долгим пешим прогулкам, езде на велосипеде, фитнесу или походам в «качалку».

По мнению психолога, зимой организму следует давать нагрузки и не позволять ему «засыпать».

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