Раздражительность и депрессия: психолог раскрыл угрозу изменений климата

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Изменение климата и, как следствие, изменение окружающей среды могут оказать негативное влияние на людей. Они приведут к росту раздражительности и числа депрессий, предположил завлабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН психолог Тимофей Нестик.

Выступая на российско-британском семинаре «Позитивные и негативные эффекты от COVID-19 в отношении климатической безопасности», специалист отметил, что даже при самых оптимистических прогнозах избежать «некоторых психологических последствий» изменения климата не удастся.

Это различные виды депрессий, связанные с изменением окружающей среды. Это, конечно же, изменения в когнитивных наших способностях и аффективных процессах, в том числе рост раздражительности, — цитирует Нестика РИА Новости.

Психолог назвал всё это серьёзным вызовом доверию к социальным институтам.

Поддержать людей во время глобальных изменений может чувство единения, основанное не на угрозах и риторике войны, а на стремлении сохранить общество, высказал убеждённость специалист.

Ранее клинический психолог Владимир Крупин рассказал о причинах «предновогодней депрессии». Одной из главных, по его словам, является попытка подвести итоги уходящего года, при этом человек часто не бывает объективен в оценке собственных успехов и достижений. Результатом могут стать уныние и тревога, писал NEWS.ru.