Психолог раскрыл секрет, чего нельзя говорить собеседнику

Во время беседы или переговоров никогда не следует ставить под угрозу чувство собственной значимости собеседника. Следование данному правилу позволит сохранить конструктивный диалог. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал психолог Дмитрий Синарев.

По словам специалиста, если нарушить указанное правило, можно получить от оппонента агрессивную защитную реакцию. Чтобы избежать подобной проблемы, психолог рекомендует научиться приёму «выхода во вторую позицию».

Это профессиональный психологический метод, позволяющий смотреть на ситуацию глазами другого человека, равно как и «слушать его ушами», — сказал Синарев.

Также психолог рекомендовал избегать фраз и слов, вызывающих напряжение и настороженность персонализирующих ответственность и одновременно с этим разводящих собеседников «по разные стороны баррикад».

Смысл общения заключается в том, чтобы донести свою точку зрения до собеседников, этого можно достичь только при взаимной искренност и уважении, подчеркнул Дмитрий Синарев.

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