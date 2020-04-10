Психолог предложил писать стихи и готовить, чтобы не сойти с ума в изоляции

https://static.news.ru/photo/39fb1da0-5cca-11e9-b78c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Практикующий психолог Роман Таланов рекомендовал россиянам заняться творчеством и не злиться на близких, чтобы преодолеть время самоизоляции без вреда для ментального здоровья.

По мнению Таланова, к середине апреля большинство оказавшихся в изоляции уже почувствуют эмоциональное выгорание, испытают тяжелейший стресс от пребывания в закрытом пространстве.

Психолог посоветовал «не уходить в себя» и не срываться на близких.

Лучше рисовать, писать стихи, тексты, презентации, готовить новые рецепты разных блюд. Если выходить нельзя, то дышать свежим воздухом на балконе, больше общаться с родными. Говорить себе, что сейчас все испытывают трудности, но я с ними справлюсь, — цитирует Таланова «Москва 24».

Психолог добавил, что сожителям следует по очереди ходить в магазин, чтобы у каждого появилось время побыть наедине с собой.

Как писал NEWS.ru, число пациентов с коронавирусом 10 апреля превысило 1,6 миллиона человек. Погибли около 97 тысяч заражённых по всему миру. Около 4 миллиардов человек - больше половины населения Земли - оказались в изоляции.