Психолог пояснила, как перестать бояться заразиться коронавирусом

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Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии ИМБП РАН Анна Юсупова рассказала, как побороть страх заразиться коронавирусной инфекцией.

В нашей ситуации, связанной с карантином, люди также будут испытывать тревогу, связанную с существующей возможностью заразиться. Страх людей как потенциальных переносчиков вируса, безусловно, понятен. Главное — не допустить того, чтобы этот страх стал навязчивым и мешал нормальной жизни человека в обществе, — привели слова Анны Юсуповой в РИА Новости.

Психолог отметила, что не стоит игнорировать свой страх, важно понять, что именно пугает человек, принять меры безопасности от заражения и уменьшить количество ситуаций, которые вызывают стресс.

Также важно отдавать себе отчёт в том, что другие не обязательно испытывают те же страхи, и спокойно, без агрессии реагировать на то, что некоторые люди вокруг ведут себя, как вам кажется, неправильно, — отметила специалист.

Она призвала избегать «информационной эпидемии» — читать меньше новостей на тему коронавируса и не обращать внимания на «кричащие» заголовки.

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