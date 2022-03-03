Психолог описала упражнения для борьбы с паникой

Для борьбы с паникой нужно сосредоточиться на дыхании или математическом счёте, посоветовала психолог Екатерина Сигитова, сообщает KP.RU. Ритм дыхания стоит постараться подконтрольно замедлить из-за того, что в кровь вбрасываются гормоны стресса. Например, дыхание в пакет, как в кино, помогает восстановить баланс кислорода и углекислого газа, что снижает панику.

Или же можно использовать специальную технику.

Это сложно в острый момент, поэтому лучше потренироваться «на берегу», не дожидаясь острого момента. Примерная схема: считаем 1-2-3-4 — делаем вдох, считаем 1-2-3-4-5-6-7 — задержка дыхания, считаем 1-2-3-4-5-6-7-8 — выдох. Тоже уменьшает гипервентиляцию легких, достаточно всего пять — семь вдохов и выдохов, чтобы почувствовать эффект, — отмечает Сигитова.

Она добавила, что можно ещё переключиться на математические вычисления в уме: умножение, вычитание, деление, возведение в корень. Или, например, прибавлять каждый раз по семь. Можно и просто осмотреться и найти пять предметов определённого цвета или формы.

Ранее психолог и научный сотрудник МГППУ Анастасия Николаева рассказала, что защитить детей в школе от травли из-за украинских событий должны взрослые, это всегда их ответственность. В первую очередь в таких случаях нужно обратиться к учителю или воспитателю, считает она.