Психолог объяснила, почему партнёры изменяют друг другу в отношениях

Люди изменяют своим партнёрам в отношениях, так как им не хватает определённых жизненных качеств, которые может дать другой человек, заявила психолог Жанна Абрамова. При этом в беседе с Lenta.ru она подчеркнула, что партнёры обычно изменяют не ради секса, а чтобы «достроить себя».

Кому-то не хватает внимания, кому-то секса, кому-то заботы, кому-то разговоров и так далее. То есть мы не за телом идём, не за сексом, секс — это про жизнь. Мы идём за каким-то набором жизненных качеств, который может удовлетворить другой человек, — заверила Абрамова.

По её мнению, мужчина заводит постоянную любовницу в тех случаях, когда женщина составляет для него ровно одну половинку от целого, и ему надо найти ещё одну женщину, чтобы они вместе стали искомой единицей. Она отметила, что чаще всего изменяют инфантильные люди, которые не могут «достроить» свою личность самостоятельно, поэтому им нужна помощь партнёра.

Ранее психолог Наталья Наумова заявила: чтобы справиться с раздражительностью, направленной в адрес своего партнёра в отношениях, сначала стоит определить, какие именно качества человека стали причиной стресса. После этого, сказала она, надо искоренить те самые нежелательные черты характера в себе самом.