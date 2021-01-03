Психолог объяснила, почему люди отказываются праздновать Новый год

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Некоторые люди, в отличие от большинства, не празднуют Новый год. Такое решение может быть связано с некоторым количеством жизненных обстоятельств, о которых в разговоре с журналистами рассказала психолог Наталья Варская.

По её словам, немалой части людей праздновать Новый год не с кем и негде. И они, отказываясь вовсе от участия в торжествах, психологически защищаются. Такие люди как бы ставят себя в оппозицию по отношению к остальным, демонстрируя, что сами не хотя праздновать, хотя причина и заключается в другом.

Кроме того, негативное отношение к Новому году может выработаться с детства. К примеру, если человек рос в семье алкоголиков. В подобных семьях, как правило, застолье идёт несколько дней. В это время ребёнок остаётся один. Вырастая, он может продолжить ненавидеть праздники из-за детских воспоминаний.

Когда у человека всё хорошо, он будет рад праздновать и создавать хорошее настроение. Это не о том, чтобы каждый раз напиваться, а о том, что человек в целом любит праздник, — цитирует Варскую телеканал RT.

Как ранее передавал NEWS.ru, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени М. В. Ломоносова профессор Александр Тхостов рассказал, с чем связано появление депрессивных мыслей во время праздников.

По его словам, предновогоднее возбуждение чаще всего заканчивается спадом.