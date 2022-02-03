Психолог объяснила, почему люди любят есть сладкое

Поедание сладких продуктов — это самый быстрый способ наполнить организм энергией и создать иллюзию счастья из-за выработки гормонов дофамина и серотонина, заявила психолог Натали Дамасская. Она рассказала о теории эмоционального интеллекта, согласно которой любовь к сладкому говорит о неспособности полюбить себя, пишет Pravda.Ru.

По более современной теории эмоционального интеллекта тяга к сладкому — это неумение проявлять любовь к себе. Это про то, что человек не разбирается на самом деле с источником стресса, а борется с последствием стресса. Легче получить дозу гормонов удовольствия и получить ощущение, что вроде всё нормально, тогда можно ничего не менять, — пояснила Дамасская.

Она добавила, что стремление к поеданию сладкого может быть связано со скукой или одиночеством. Многие заменяют сладкое на выстраивание нормальных отношений с близкими и родными, считает Дамасская. Психолог порекомендовала обратиться к специалисту в случае возникновения подобных проблем.

Ранее врач Наталья Нефёдова заявила, что конфеты, пирожные, соки и молочные коктейли, а также мёд и сладкие газированные напитки на завтрак быстро поднимают уровень глюкозы в крови и могут стать причиной развития диабета. Она подчеркнула, что цельнозерновые углеводы не так сильно поднимают уровень сахара.