Психолог объяснила, как побороть неврозы в локдаун

Чтобы побороть неврозы в локдаун, который может крайне негативно повлиять на психику россиян, психолог Ирина Гаврилова посоветовала ограничить негативный информационный фон, гулять и применять медитативные техники, сообщает «Радио 1».

Я бы посоветовала ограничить негативный информационный фон. Максимально расслабляемся, применяем различные медитативные техники, обязательно гуляем и максимально ограждаем себя от негативных мыслей и рассказов. В это время важно беречь себя. Новости всё равно дойдут до нас, — отметила Гаврилова.

Психолог подчеркнула, что многие дети напуганы ситуацией с коронавирусом в стране, поэтому за их психическим здоровьем также очень важно проследить. Она посоветовала заказать домой настольные игры и больше общаться с детьми, чтобы не допустить развития психосоматической пневмонии. Гаврилова также порекомендовала россиянам воздержаться от фастфуда и алкоголя в нерабочие дни.

Ранее москвичи в ходе опроса рассказали, чем будут заниматься в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября. Большинство респондентов заявили, что продолжат работать, остальные сказали, что займутся саморазвитием или просто будут сидеть дома.