https://static.news.ru/photo/5e02d39c-6d3f-11ea-a43f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Клинический психолог Михаил Хорс рассказал, что человеку не стоит подавлять в себе страх из-за распространения коронавируса. По его словам, это нормальная реакция на происходящее.

Он уверен, что люди, «запрещающие себе бояться», находятся в более напряжённом состоянии, чем остальные, передаёт «Радио Sputnik».

Это такая невротическая история, когда человек боится, но запрещает себе бояться. Нас накачивают в последнее время этими [установками]: ты должен быть всегда смелым, ты должен быть всегда сильным, ты должен всегда улыбаться. В итоге из-за этого люди в неврозы и впадают, — подчеркнул он.

При этом важно следить, чтобы страх не перерос в панику, так как она дестабилизирует и ограничивает человека, забирая у него много ресурсов.

А чтобы не входить в панику, важно разрешить себе болеть, как это ни странно звучит, — добавил он.

Людям нужно получить от самих себя разрешение быть живым, а значит, болеть, страдать, испытывать боль и потери. Такое решение принесёт спокойствие.

Чтобы меньше бояться, нужно сесть с листом бумаги и написать: «Я человек, я могу бояться, мой страх — это нормально». Потом важно закрыть глаза и представить страх в виде моря-океана. И сказать себе: «Я в нём купаюсь. Я не пытаюсь от него куда-то убежать, а просто разрешаю себе в этом океане побыть. Он меня качает, а я качаюсь на его волнах», — заключил он.

NEWS.ru писал ранее, что МИД РФ запустил сайт для помощи застрявшим из-за коронавируса туристам. Пользователи смогут оставить там свои данные.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.