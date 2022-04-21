Психолог объяснил, как почувствовать себя счастливым

Чтобы почувствовать себя счастливым, стоит научиться концентрировать внимание на положительных аспектах жизни и радоваться им каждый день, считает психолог Александр Шахов. Он убеждён, что только сам человек может определить моменты своего счастья или несчастья, пишет «РИАМО».

Вспомните, например, альпинистов, которые превозмогая боль и усталость, покоряют заветную вершину. Они на грани истощения, но чувствуют себя счастливыми, ведь их мечта осуществилась. Поэтому только человек определяет, когда он счастлив, а когда — нет, — уточнил Шахов.

Он подчеркнул, что счастье в корне отличается от сиюминутного удовольствия, которое всецело подчиняется органам чувств. Аргументируя свою позицию, Шахов напомнил, что в старости у людей снижается чувствительность рецепторов, однако это не мешает им быть счастливыми. Более того, человек может быть счастливым, даже если он ощущает физический дискомфорт, например при болезни.

Человек сознательно отказывается от счастья. И это нежелание управляет его бессознательными и физическими ощущениями. С его органами чувств всё в порядке, он живет в полном изобилии, но это не приносит ему никакого удовольствия, — резюмировал Шахов.

Психолог Илья Слободчиков ранее рассказал, что пока человек находится в границах разумного поведения и не поддаётся панике из-за стресса, его психологическое состояние со временем стабилизируется. По его мнению, человеческому организму свойственно адаптироваться к стрессовой обстановке. Для борьбы с тревожными состояниями он также посоветовал составить распорядок дня и придерживаться его.