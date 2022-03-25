Психолог объяснил, как отличить депрессию от плохого настроения

Депрессия принципиально отличается от плохого настроения и имеет ряд характерных симптомов, рассказал Lenta.ru психолог, специалист по паническим атакам и тревожно-фобическим расстройствам Олег Сурков. Чтобы выявить у себя психологический недуг, специалист рекомендовал использовать тест Аарона Бека. Если он покажет положительный результат, с походом к врачу лучше не затягивать.

В состоянии депрессии практически ничего не хочется делать. Кроме того, человек может сутками лежать и обращаться за посторонней помощью, чтобы другие люди сделали что-то за него. Это нежелание жить, могут быть суицидальные мысли, нарушение сна, утрачиваются какие-то смыслы жизни, которые были ранее, всё кажется бессмысленным, — уточнил специалист.

Психолог привёл стандартную схему развития депрессии: иллюзия — разочарование — депрессия. Каждый человек имеет свои планы, цели, мечты, и если они по каким-либо причинам не воплощаются в жизнь, происходит разочарование, которое зачастую и заканчивается депрессией, отмечает Сурков.

В качестве профилактики депрессии врач посоветовал сформировать у себя чёткое понимание, что цели и мечты — это не железобетонная конструкция. Они корректируются и должны корректироваться в зависимости от жизненных обстоятельств.

Ранее, психолог «СМ-Клиники» Любовь Крушинских назвала опасность затяжного стресса. Она заявила, что чем дольше человек находится в стрессовом состоянии, тем разрушительнее его воздействие на самого человека и его организм. По словам эксперта, сильный и длительный стресс вызывает истощение всех сил организма, преждевременное старение клеток и органов.