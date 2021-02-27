Психолог назвала способы борьбы с перееданием во время стресса

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Люди по-разному пытаются справиться со стрессом. Многие начинают «заедать» психологический дискомфорт. Со временем это перерастает во вредную привычку, от которой потом сложно избавиться, поскольку она приводит к растягиванию желудка. Психолог Наталья Варская рассказала, как избежать этой проблемы.

Она отметила, что «заедают» стресс обычно те люди, которые вообще склонны к различным зависимостям. Подсознательно они выбирают пищевую как самую простую. Человек получает от еды удовольствие, вырабатываются соответствующие гормоны.

Эти процессы — психологические, эндокринные, гормональные — всегда вместе, — пояснила Варская RT.

Для борьбы со стрессом желательно обратиться к специалисту, поскольку к каждому человеку необходим индивидуальный подход. Кроме того, справиться с проблемой поможет «смена доминанты» путём поиска того, что также способствует выработке гормонов удовольствия, как и пища. Это могут быть прогулки на природе, наблюдение за растениями, посещение музеев и тому подобное.

Ранее NEWS.ru писал, что кандидат медицинских наук врач-эндокринолог Зухра Павлова порекомендовала «запивать» стрессовые ситуации. По её словам, вода при эмоциональных перегрузках становится эффективной альтернативой любой еде. Во время стресса мозг стимулирует надпочечники для выработки гормона кортизола. Употребление жидкости останавливает этот процесс. Кроме того, снять эмоциональное напряжение помогут физические упражнения.