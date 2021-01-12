Психолог назвал способ избавиться от лишнего веса и апатии после праздников

https://static.news.ru/photo/54ad56ea-556b-11eb-9df7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ricardo Demurez/imageBROKER.com/Global Look Press

Доктор психологии, клинический психолог Артур Гараганов рассказал, как похудеть после долгих праздников и избавиться от апатии.

По его словам, не стоит спешить садиться на строгую диету, так как любое голодание является стрессом для организма. После режима вседозволенности, когда можно было есть всё без каких-либо ограничений, начать скидывать лишний вес особенно трудно. При этом главная опасность заключается в том, что человек не готов к этому ни психически, не физиологически.

Специалист посоветовал в первую очередь отрегулировать потребление углеводов.

Большое количество углеводистой пищи держит воду в организме. Нам всё время хочется ещё чего-то сладкого, что будет быстро утолять нашу потребность в удовольствии — что обеспечит быстрый выброс гормона удовольствия. Нужно действовать постепенно — уменьшать дозу углеводов хотя бы вполовину, — пояснил он.

Гараганов отметил, что вялость и апатия могут возникнуть из-за переизбытка углеводов в рационе, поэтому необходимо переходить на более здоровое питание. Так, жирная, калорийная и мучная пища чаще всего приводит к стагнации, придавая силы только в момент, когда человек употребляет её, а также вызывает недолгий эйфорический эффект.

Дальше идёт спад, вялость. Вялость может быть следствием отсутствия определённых химических веществ или избыточного количества углеводов, — уточнил эксперт.

При этом он подчеркнул, что помимо сбалансированного питания важно иметь правильный психологический настрой и мотивацию. По его словам, часто люди готовы худеть после праздников не просто ради себя, а ради кого-то из близких и коллег, которые увидят их после возобновления рабочего процесса. Некоторые скидывают вес ради спортивных достижений.

Вопрос решается комплексно: для чего или для кого человек это делает, что хочет получить в результате и насколько готов выходить из этого состояния, — цитирует Гараганова радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, ранее диетолог из Австралии Линн Уорд назвала свои любимые продукты для похудения. Она отметила, что эффективное сжигание жира происходит за счёт сбалансированного питания и лёгкого дефицита калорий.