Психолог назвал пять признаков выгорания в отношениях

Если человека без какой-либо видимой причины начинает раздражать его партнёр в отношениях, это может говорить о начале выгорания, считает руководитель центра психологической помощи Александр Шахов. Также о подобных проблемах может говорить отсутствие тактильного контакта между влюблёнными, пишет «Газета.Ru».

Речь идет о том, когда в отношениях нет ни объятий, ни поцелуев, ни случайных прикосновений. Как говорит эксперт, это напоминает ситуацию, когда вы чувствуете друг друга дальними родственниками, живущими под одной крышей, — сообщает издание.

Также о выгорании говорит отсутствие интереса к жизни партнёра. В такой ситуации людям всё равно, как прошёл день у партнёра и что он собирается делать на выходных, пояснил психолог. Шахов добавил, что при выгорании людям не хочется проводить время вместе. Например, когда мужчина часто задерживается на работе, а женщина больше обычного проводит время в магазинах. Пятая причина — день сурка: ситуация, когда в отношениях каждый день похож на предыдущий и не приносит радости.

Ранее психолог Екатерина Грязнова рассказала, как справиться с выгоранием на работе. Она объяснила, что причина проблемы в конфликте между возможностями и требованиями, которые предъявляют другие или человек сам к себе. Указать же на выгорание может отсутствие мотивации, потеря концентрации и раздражительность.