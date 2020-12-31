Психолог назвал причину депрессивных мыслей во время праздников

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Заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор Александр Тхостов рассказал, с чем связано появление депрессивных мыслей во время праздников.

По его словам, предновогоднее возбуждение чаще всего заканчивается спадом.

То есть люди готовились, многого ожидали, потом веселились. А утром 1 января просыпаются и понимают, что ничего особо не изменилось, — пояснил он.

Специалист отметил, что в данной ситуации необходимо понимать, что наступивший год — не последний, следовательно будут и другие возможности воплотить в жизнь свои планы и ожидания.

Для предотвращения появления депрессивных мыслей Тхостов советует во время каникул завершить оставшиеся со старого года дела, провести время с близкими и позаботиться о своём здоровье.

Работа любого характера очень эффективно помогает избавиться от депрессивных мыслей. Можно привести себя в порядок, сходить на прогулку, разобрать бумаги, — рассказал психолог.

Он также отметил, что 2020 год был тяжёлым, однако нужно помнить, что «когда-нибудь эти испытания закончатся», и именно с таким настроем вступать в 2021 год, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что психолог Андрей Зберовский дал совет россиянам, которые хотят провести новогодние праздники дома в спокойной обстановке, и не мучиться, глядя на активных друзей и знакомых.