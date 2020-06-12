Психолог назвал последствия для ментального здоровья детей из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/05713884-ad2e-11ea-ba47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Американский психолог Дмитрий Христакис из Детского исследовательского института в Сиэтле сообщил, что режим самоизоляции, введённый из-за пандемии коронавирусной инфекции, может сказаться на ментальном здоровье детей и их социализации.

В Соединённых Штатах были закрыты школы, чтобы остановить распространение COVID-19. Дети были лишены опыта, необходимого для их эмоционального развития, — игр на переменах, совместного обеда с одноклассниками и совместного обучения в классе, — привели слова психолога на портале medicalxpress.com.

Он отметил, что последствия самоизоляции особенно сказываются на детях младшего возраста, так как малыши только учатся взаимодействовать с окружающим миром и другими людьми. По словам психолога, дети очень любят общаться и во многом развиваются благодаря общению с другими людьми.

Дмитрий Христакис сделал вывод, что учителям и воспитателям после открытия учебных заведений придётся столкнуться с проблемами психологического характера у детей. Например, чувство одиночества или отстранение от других детей, а может даже депрессия. Поэтому психолог рекомендовал уделять особое внимание эмоциональному состоянию ребёнка и не делать акцент на академической успеваемости, а также стараться организовывать общение между детьми, несмотря на санитарные ограничения, но и не нарушая их. Он сообщил, что лучшим вариантом будет общение детей на свежем воздухе.

Академическая потеря может быть скорректирована с течением времени, но их эмоциональное состояние и травма, которую они перенесли, являются ключевыми, — отметил Дмитрий Христакис.

Он подчеркнул, что подготовка педагогов — это краткосрочная перспектива, что будет в долгосрочной, и с какими вызовами, в плане ментального здоровья детей, придётся столкнуться в будущем — пока неизвестно, так как самоизоляция на фоне пандемии — это беспрецедентная ситуация.

Как писал NEWS.ru ранее, член-корреспондент РАН, доктор педагогических наук Светлана Лазуренко рассказала, что режим самоизоляции не повлиял на подготовку выпускников к ЕГЭ, однако у некоторых школьников могут возникнуть психологические трудности.