Психолог назвал положительные стороны блокировки Instagram

В блокировке на территории России Instagram (соцсеть признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) есть свои преимущества, поскольку эта платформа способствовала развитию неврозов и депрессии. Об этом заявил психолог, специалист по паническим атакам и тревожно-фобическим расстройствам Олег Сурков в интервью «Ленте.ру».

Когда какая-нибудь девушка наблюдает за жизнью блогерши, она может испытывать чувство: «У неё так, а я никто, и звать меня никак». И это может приводить к депрессии. Ведь самый лёгкий способ ввести молодую девушку в депрессию — показать ей журнал мод, и она начнет себя сравнивать с этими моделями. Особенно, если девушка не очень довольна своей внешностью, — отметил специалист.

Сурков напомнил, что часто на страничках в соцсетях выставляется лишь лучезарная сторона жизни, не имеющая ничего общего с реальностью, поэтому за истину это воспринимать не стоит.

С 21 марта в России признана экстремистской и запрещена компания Meta Platforms (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), которая управляет заблокированными соцсетями. Решение принял Таганский суд, оно вступило в силу немедленно.