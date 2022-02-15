Психолог назвал отличительный признак игроманов

Игроманы не могут получать удовольствие от реальной жизни, поэтому «бегут» от неё в видеоигры, пояснил психолог Михаил Хорс. По его словам, игроманы также испытывают «ломку», но не физиологического, а биопсихологического характера, пишет Pravda.Ru.

На самом деле игроманию можно выявить по одному яркому симптому: игроманы без игры не могут получать удовольствие от жизни. Это и есть признак зависимости. То есть от игры получают удовольствие многие люди, но игроманы без игры, без азарта, страдают. У них ломка, как у наркоманов. Только она не физиологическая, а биопсихологического характера. У них вязкие мысли, серый неинтересный мир. Болезненное неприятное состояние, — заверил Хорс.

Психолог считает, что игроманы попадают в ловушку собственного восприятия: мир кажется им серым, потому что они зависимы, но такие пациенты этого не понимают. Хорс уверяет, что игроманы видят мир в неприятных тонах из-за болезни, которая и вызвала такое психологическое состояние. По его словам, игроманы вне виртуального мира могут быть апатичным либо даже агрессивными.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов предложил ограничить доступ детей к компьютерным играм. Он считает, что оставлять «вредоносные игры» в прямой доступности для детей — это неправильно.