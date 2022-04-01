Психолог Лязгунова назвала юмор способом защитить психику

В тяжёлой жизненной ситуации юмор помогает снизить уровень стресса и защитить психику от негативных воздействий, заявила психолог Юлия Лязгунова. По её словам, умение шутить на неудобные и даже болезненные темы является высшей психической защитой человека, пишет «Радио 1».

Юмор — это одна из лучших и самых безопасных защит для психики. Высшей психической защитой считается, когда мы шутим на неудобные и даже болезненные темы. И это вызывает отклик, потому что через шутку мы можем достаточно уверенно и безопасно посмотреть на то, что в других обстоятельствах может вызывать боль и разные неприятные эмоции, такие как злость, гнев или ярость, — пояснила Лязгунова.

В особенно тяжёлые периоды жизни психолог посоветовала россиянам смотреть комедии, так как они помогают отвлечься и дают психике «перезагрузиться».

Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению Ирина Седова заявила, что смех поможет сохранить оптимизм в трудную минуту, к тому же когда человек смеётся, он не может испытывать беспокойство или злость. Более того, юмор нередко может помочь выбраться из непростой жизненной ситуации.